Maltempo, scuole chiuse per allerta meteo venerdì 9 ottobre: l’elenco dei comuni interessati

(Adnkronos) – Dopo i temporali di oggi, anche domani, venerdì 9 ottobre, si prospetta una giornata all'insegna del maltempo. La Protezione civile ha diramato allerta meteo arancione per rischio temporali su alcuni settori del Lazio e allerta meteo gialla su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Alcuni sindaci, in via precauzionale, hanno deciso di tenere chiuse le scuole per motivi di sicurezza. Ecco, di seguito, l'elenco dei comuni regione per regione, in aggiornamento. I sindaci di due comuni in provincia di Roma hanno deciso di tenere chiuse le scuole domani, venerdì 9 ottobre, per maltempo. Si tratta del Comune di Anzio, che ha condiviso l'annuncio dell'ordinanza sui canali social ufficiali, precisando che è stata disposta in via precauzionale anche la chiusura di viale Adriatico, nei pressi del centro sportivo "Falasche", e del del Comune di Nettuno. Il sindaco Burrini ha fatto sapere con un messaggio su Facebook che "il Comune di Nettuno ha predisposto l’ordinanza sindacale per l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) di protezione civile e di chiusura delle scuole con interruzione dell’attività didattica per la giornata di domani, venerdì 9 ottobre. Resteranno chiusi, a partire dalle 18 di oggi, anche cimiteri, parchi e giardini. Questa mattina, in assenza dell’allerta regionale, a fronte delle intense piogge si sono resi necessari diversi interventi della protezione civile, sempre in prima linea a sostegno dei cittadini". Scuole chiuse domani anche in alcuni comuni della Campania. Ordinanze per la chiusura degli istituti sono state già firmate dai sindaci di Afragola, Calvizzano, Torre del

Greco, Ercolano, Portici,

Melito e Qualiano, in provincia di Napoli. Mentre in provincia di Caserta le scuole resteranno chiuse a Grazzanise.

La Protezione civile nel suo ultimo bollettino appena pubblicato sul proprio sito ufficiale ha fatto sapere di aver diramato per domani, venerdì 9 ottobre, allerta meteo arancione per temporali sui seguenti settori del Lazio: Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene. Allerta meteo gialla, invece, sempre per temporali per le seguenti regioni: Abruzzo (Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno), Basilicata (Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C), Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale), Friuli Venezia Giulia (Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso), Lazio (Bacino Medio Tevere, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord), Lombardia (Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Alta pianura orientale), Marche (Marc-2, Marc-6, Marc-1, Marc-3, Marc-4, Marc-5), Molise (Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro), Puglia (Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica), Sicilia (Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia), Umbria (Medio Tevere, Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiani – Paglia).

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