La Kanguro Caltanissetta premiata dalla Fipav per i suoi 42 anni di longevità pallavolistica

La Kanguro Caltanissetta è stata premiata dalla Fipav nel corso di una cerimonia ufficiale per i festeggiamenti degli 80 anni della stessa Fipav. La Kanguro è stata premiata come società più longeva della pallavolo nissena con i suoi 42 anni di attività.

La Kanguro è guidata dal presidente Peppe Serio. Dopo anni di attività con prima squadra e settore giovanile, attualmente svolge un’intensa attività giovanile. In generale quelli della Kanguro sono stati anni di successi. Tantissimi gli atleti che, dalla sua fondazione fino ad oggi, si sono avvicendati scrivendo pagine di storia pallavolistica.

Il presidente della Kanguro ha ringraziato la Fipav per il riconoscimento che le è stato attribuito, con il presidente Peppe Serio che ha avuto modo di evidenziare il suo costante impegno per la causa kangurina che si pone sempre al centro della pallavolo nissena come punto di riferimento passato, presente e futuro.