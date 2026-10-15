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Iniziato il nuovo corso Arbitri di Calcio alla sede dell’Aia di Caltanissetta

Redazione 1

Iniziato il nuovo corso Arbitri di Calcio alla sede dell’Aia di Caltanissetta

Gio, 15/10/2026 - 23:11

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CALTANISSETTA. È iniziato nei locali della sezione Aia di Caltanissetta il nuovo Corso Arbitri dell’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Caltanissetta. Diversi giovani hanno scelto di mettersi in gioco, spinti dalla voglia di intraprendere questo nuovo percorso e scoprire da vicino il mondo arbitrale.

Un cammino fatto di passione, impegno, crescita e nuove sfide, dentro e fuori dal terreno di gioco. É intervenuto in video Marcello Terzo, componente del Comitato Nazionale dell’Aia appena rieletto, che ha dato il benvenuto nella famiglia Aia ai giovani corsisti e ai loro genitori che li hanno accompagnati. A tutti i partecipanti va il nostro più grande in bocca al lupo per questa nuova avventura.

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