Iniziato il nuovo corso Arbitri di Calcio alla sede dell’Aia di Caltanissetta

CALTANISSETTA. È iniziato nei locali della sezione Aia di Caltanissetta il nuovo Corso Arbitri dell’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Caltanissetta. Diversi giovani hanno scelto di mettersi in gioco, spinti dalla voglia di intraprendere questo nuovo percorso e scoprire da vicino il mondo arbitrale.

Un cammino fatto di passione, impegno, crescita e nuove sfide, dentro e fuori dal terreno di gioco. É intervenuto in video Marcello Terzo, componente del Comitato Nazionale dell’Aia appena rieletto, che ha dato il benvenuto nella famiglia Aia ai giovani corsisti e ai loro genitori che li hanno accompagnati. A tutti i partecipanti va il nostro più grande in bocca al lupo per questa nuova avventura.