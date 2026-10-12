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Grande impresa per Totò Bruno alla super maratona 100 km delle Alpi: 2° posto di categoria e 12° assoluto

Redazione 1

Grande impresa per Totò Bruno alla super maratona 100 km delle Alpi: 2° posto di categoria e 12° assoluto

Lun, 12/10/2026 - 06:50

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SERRADIFALCO. Grande impresa per Totò Bruno alla 100 km delle Alpi. Il 62enne maratoneta docente nativo di Serradifalco, ha vissuto una grandissima giornata, di quelle che restano scritte nel cuore e nelle gambe. 100 chilometri di pura fatica, pendenze severe e panorami mozzafiato tra le Alpi. Un percorso durissimo, che ha messo a dura prova ogni singolo muscolo.

Le gambe hanno girato bene per gran parte della gara, ma la salita finale di Montjovet negli ultimi 7 km si è rivelata una vera e propria scalata, dove ho pagato dazio e perso molto tempo. La determinazione, tuttavia, non è mai venuta meno.

Dopo 10 ore, 42 minuti di corsa e tanta testa, è arrivato un traguardo incredibile:

2° di categoria SM60

12° assoluto nella classifica generale

“Vedere i sacrifici degli allenamenti trasformarsi in un risultato del genere, nonostante quel finale durissimo su a Montjovet, è un’emozione indescrivibile”, ha ammesso il podista serradifalchese che s’è dimostrato ancora una volta uno dei più forti maratoneti di categoria in ambito nazionale.

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