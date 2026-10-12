Grande impresa per Totò Bruno alla super maratona 100 km delle Alpi: 2° posto di categoria e 12° assoluto

SERRADIFALCO. Grande impresa per Totò Bruno alla 100 km delle Alpi. Il 62enne maratoneta docente nativo di Serradifalco, ha vissuto una grandissima giornata, di quelle che restano scritte nel cuore e nelle gambe. 100 chilometri di pura fatica, pendenze severe e panorami mozzafiato tra le Alpi. Un percorso durissimo, che ha messo a dura prova ogni singolo muscolo.

Le gambe hanno girato bene per gran parte della gara, ma la salita finale di Montjovet negli ultimi 7 km si è rivelata una vera e propria scalata, dove ho pagato dazio e perso molto tempo. La determinazione, tuttavia, non è mai venuta meno.

Dopo 10 ore, 42 minuti di corsa e tanta testa, è arrivato un traguardo incredibile:

2° di categoria SM60

12° assoluto nella classifica generale

“Vedere i sacrifici degli allenamenti trasformarsi in un risultato del genere, nonostante quel finale durissimo su a Montjovet, è un’emozione indescrivibile”, ha ammesso il podista serradifalchese che s’è dimostrato ancora una volta uno dei più forti maratoneti di categoria in ambito nazionale.