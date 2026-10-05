Grande gesto di rispetto dei tifosi verdeamaranto al termine di Sancataldese – Città di San Vito Lo Capo: ripulita la tribuna dello stadio “Antonio Alaimo”

Un piccolo gesto di una grande tifoseria. E’ quello che ha fatto la tifoseria della Sancataldese al termine della partita giocata allo stadio “Antonio Alaimo” di Serradifalco contro il Città di San Vito Lo Capo. I tifosi verdeamaranto hanno ripulito la tribuna dello stadio serradifalchese al termine del match. Un sinonimo di rispetto ma anche di sportività da parte della tifoseria sancataldese verso lo stadio serradifalchese.

Il Serradifalco Calcio ha inteso celebrare il gesto di sportività sottolineando: “Al termine delle partite, mentre lo stadio si svuota e rimangono le ultime emozioni della giornata, c’è chi si ferma per fare qualcosa che non è affatto scontato. Un grazie di cuore ai nostri Ultras e al Commando Neuropatici per aver ripulito la tribuna al termine della partita. Non è un gesto dovuto. È un gesto spontaneo, che nasce dal senso di appartenenza e dal rispetto per un luogo che, in qualche modo, è anche casa nostra: dei serradifalchesi e, in questo momento, anche dei nostri cugini sancataldesi. Rispettare lo stadio, raccogliere ciò che rimane sugli spalti e utilizzare gli appositi contenitori significa contribuire a rendere questo posto più bello, più pulito e più piacevole da vivere per tutti. Sono piccoli gesti, ma sono proprio questi gesti a fare la differenza”.

Alla fine, domenica scorsa non ha vinto solo la Sancataldese in campo, ma anche i suoi tifosi in tribuna e, più in generale anche il calcio, perchè questo sport, oggi più che mai, ha bisogno di questi gesti per dare nuova linfa ai suoi valori più vivi ed autentici.