Eccellenza. Solo 0-0 e tanti rimpianti per la Sancataldese che, sotto porta, ha sprecato tanto con il Castellammare

Nel girone A del campionato di Eccellenza, solo pari 0-0 per la Sancataldese in casa contro il Castellammare. Allo stadio “Antonio Alaimo” di Serradifalco i verdeamaranto del presidente La Cagnina hanno tuttavia sprecato diverse occasioni sotto porta per portarsi in vantaggio. A fine gara il tecnico Davide Boncore ha posto l’esigenza che in casa Sancataldese si esprima una maggior cattiveria sotto porta e che questo pari possa servire proprio per evitare che in futuro si possano perdere per strada punti come in questa occasione.

Nel primo tempo i verdeamaranto hanno creato due occasioni sotto porta con Gueye, una con Martinez e una con Vitale, ma il risultato non s’è sbloccato. Nella ripresa ancora occasioni per Giannone, Gueye e Calabrese, ma il Castellammare, dopo una bella conclusione dell’ex Azzara e un tiro dalla distanza di Tarantino, è andato vicino al successo con Bah la cui conclusione ha rischiato di far male alla Sancataldese.

Alla fine un punto per uno, ma per la Sancataldese più che un punto conquistato sono stati due quelli persi. I verdeamaranto si sono portati a quota 11 in classifica, ma è chiaro che hanno perso una gran bella occasione per fare un ulteriore doppio passo avanti in classifica. E domenica prossima nuovo impegno casalingo contro l’Unitas Sciacca (ore 14,30) con l’auspicio che si possa vedere una Sancataldese meno sprecona sotto porta e più efficace in zona gol.

Questa la classifica del girone A di Eccellenza: Marsala 15 punti, Montelepre 13, Castellammare, Partinicaudace e Akragas 12, Don Carlo Misilmeri e Sancataldese 11, Alcamo 10, Unitas Sciacca, Città di San Vito Lo Capo, San Giorgio Piana e Kamarat 7, Bagheria 6. (Foto Vincenzo Bonelli – Sancataldese Calcio Official)