Eccellenza. Nell’anticipo del sabato la Sancataldese punta al poker di vittorie in campionato contro il Castellammare

Si respira aria di grande sfida in vista del match che sabato 17 ottobre allo stadio comunale “Antonio Alaimo” di Serradifalco vedrà la Sancataldese opposta al Castellammare Calcio (ore 15,30). La compagine trapanese è la terza forza del campionato con i suoi 11 punti in classifica ad una sola lunghezza dalla coppia di capolista Marsala – Akragas. La Sancataldese, attualmente a quota 10 in classifica, vuole pertanto operare il sorpasso sull’avversaria augurandosi che, con un eventuale pari o con una battuta d’arresto, possa al tempo stesso agganciare la coppia di squadre capolista nel girone A dell’Eccellenza. Insomma, non si può certo dire che manchino motivi d’interesse in questa sesta giornata di campionato.

La Sancataldese, che nelle ultime ore ha ingaggiato il difensore centrale senegalese Diallo (classe 1997), potrà ancora una volta contare sul sostegno incondizionato dei suoi tifosi. Saranno in centinaia a seguire i verdeamaranto in quel di Serradifalco. Davide Boncore in settimana ha fatto lavorare parecchio la squadra puntando non solo su schemi e ritmo di gioco, ma anche sulla componente psicologica. Il tecnico della Sancataldese sa di disporre di una rosa che sta crescendo parecchio sul piano tecnico e tattico, ma sa anche che l’ambiente sostiene al massimo la squadra e crede in un campionato d’alta classifica.

E allora l’appuntamento è per sabato 17 ottobre alle 15,30. Va detto che sabato, per chi ancora non avesse fatto il biglietto, potrà lo stesso acquistarlo presso il botteghino dello stadio comunale Antonio Alaimo di Serradifalco. Arbitrerà Sancataldese – Castellammare Enrico Corvaglia di Catania, con guardalinee Giovanni D’Agostino di Acireale e Simone Ferraro di Caltanissetta. (foto Vincenzo Bonelli)