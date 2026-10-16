Eccellenza. La rivelazione Niscemi vuol centrare la “manita” di vittorie: con l’Athletic Gioiosa per continuare a stupire

La rivelazione Niscemi è ancora pronta a stupire tutti nel girone B del campionato d’Eccellenza. I gialloverdi allenati da Nicolò Terranova domenica 18 ottobre affrontano in casa l’Athletic Gioiosa, squadra messinese che, fin qui, ha totalizzato 10 punti in 5 gare. Un match, quello del “Pontelongo”, che si annuncia parecchio combattuto, anche perché la voglia niscemese di mantenere la seconda piazza della classifica del girone B dell’Eccellenza, se non addirittura, Leonzio permettendo, di agganciare in vetta alla classifica la capolista Messina, dovrà fare i conti con la buona organizzazione di gioco della squadra ospite che, certamente, non può essere in alcun modo considerata una comprimaria.

Il Niscemi, come al solito, si affiderà al suo fattore Carioca Dos Santos. L’attaccante brasiliano ha fin qui dimostrato di avere numeri importanti, ma soprattutto ha espresso sotto porta una continuità impressionante oltre alla capacità di sbloccare partite importanti proprio negli ultimissimi minuti di gioco. Ma nel Niscemi non c’è solo il brasiliano: ci sono giovani parecchio interessanti e anche giocatori di spessore ed esperienza. Insomma, il Niscemi è una squadra che, oltre ad essere stata ben costruita, è stata fin qui anche altrettanto ben gestita diventando ormai una certezza. Nel frattempo, a Niscemi si respira il clima delle grandi occasioni. E’ stata aperta la prevendita dei biglietti per la gara Niscemi Calcio – A. Gioiosa.

I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città oppure online su www.postoriservato.it. Il prezzo dei biglietti è di 12 euro per la tribuna, 10 euro per la grandinata intero, 5 euro per la Gradinata Under, mentre la Tribuna Ospiti avrà un costo di 10 euro. Per l’Under 12 l’ingresso è gratuito. Questi i punti vendita autorizzati: RL Antinfortunistica – Via Madonna, 13; Bar La Bussola – Piazza Vittorio Emanuele. La biglietteria dello stadio sarà aperta domenica dalle ore 14:45 alle ore 16:15; dopo tale orario non sarà più possibile acquistare i biglietti né accedere all’impianto sportivo. Arbitrerà Niscemi – Athletic Gioiosa Edoardo Cristofori di Finale Emilia, con guardalinee Santi Emanuel Ranno di Catania e Nicola Gringeri di Messina.