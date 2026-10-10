Eccellenza Girone B. Per il Niscemi, nel testa -coda in trasferta con l’Augusta, occasione per balzare in testa

E’ un momento importante per il Niscemi che, dopo aver superato il turno di Coppa Italia di Eccellenza superando il Mazzarrone, è approdato nei quarti di finale dell’importante competizione regionale. Nel contempo, due suoi giocatori, Nicolò Brugaletta e Gerlando Florulli, sono stati convocati nella Rappresentativa Under 19 per la preparazione in vista del Torneo delle Regioni. Per la società niscemese un importante riconoscimento al proprio lavoro di valorizzazione dei giovani.

E da ultima, ma non certamente ultima, la trasferta che domenica 11 ottobre vedrà il Niscemi impegnato contro l’Augusta, fanalino di coda del girone B del campionato di Eccellenza. Un dato che, comunque, non deve trarre in inganno la formazione allenata da Nicolò Terranova che ha catechizzato i suoi circa le insidie che la trasferta in terra aretusea nasconde.

Di certo, ci vorrò cuore, testa alta e tanta grinta per portare a casa un risultato positivo. Terranova in avanti si affiderà ancora una volta all’estro e al senso del gol di Carioca Dos Santos, ma anche alla qualità di un gruppo che ormai appare alquanto ben collaudato. Allo stadio “Fontana” di Augusta il match prenderà il via alle ore 15,30 e sarà arbitrato da Federico Di Carlo di Palermo, con guardalinee Davide Cicchirillo e Marta Di Franco anche loro di Palermo. (Foto Asd Niscemi Football Club).