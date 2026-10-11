Eccellenza Girone B. Il Niscemi di Nicolò Terranova batte in “Zona Cesarini” 0- 1 l’Augusta: decisiva la rete di Carioca Dos Santos

Nel girone B del campionato di Eccellenza non si ferma la marcia del Niscemi di mister Nicolò Terranova. I gialloverdi hanno espugnato il campo dell’Augusta 0-1 nel contesto di una sfida non facile e alquanto ostica risolta a pochi minuti dal termine da Carioca Dos Santos (nella foto).

L’attaccante brasiliano ha ancora una volta messo il suo sigillo vincente su una vittoria pesantissima, considerato che il Niscemi è attualmente secondo con 12 punti dietro al solo Messina 1900 che, di punti, ne ha uno in più. Carioca Dos Santos s’è ancora una volta confermato un grande valore aggiunto per questo Niscemi, ma anche un autentico uomo della provvidenza in quanto, ancora una volta, proprio nei minuti finali, è riuscito a trovare la via del gol consentendo ad un’intera città di sognare.

Di certo, nessuno poteva immaginare che, dopo 5 giornate di campionato, il Niscemi potesse trovarsi in una simile posizione di classifica. Fin qui infatti il suo ruolino di marcia è di 4 vittorie e una sola sconfitta. La squadra ha segnato 10 gol, con una media di 2 a partita, subendone 6. Ma soprattutto il Niscemi sta veramente dando l’idea di un gruppo capace di trovare la chiave giusta anche dei match più complicati e difficili. Segno di compattezza, di forza, ma anche di umiltà e organizzazione. A questo va certamente associata anche la competenza di un tecnico di livello superiore come Nicolò Terranova. Insomma, un Niscemi che appare in gradi di recitare un ruolo di primo piano in questo campionato di Eccellenza Girone B.

E domenica prossima al Pontelongo altra super sfida, stavolta contro l’Athletic Gioiosa in una sfida che vedrà i gialloverdi affrontare la quarta in classifica in un confronto, anche qui, destinato ad entusiasmare i tantissimi tifosi di un Niscemi che, con questa squadra, continuano a prendersi domenicalmente soddisfazioni importanti nel calcio che conta. (Foto di Asd Niscemi Football Club).