Eccellenza, Girone B. Il Niscemi batte 4-2 la Messana Riviera: la tripletta di Idoyaga e il gol di Carioca Dos Santos regalano il 2° posto in classifica ai gialloverdi

Il Niscemi di Nicolò Terranova continua a brillare nel girone B del campionato di Eccellenza. Stavolta i gialloverdi hanno sconfitto 4-2 la Messana Riviera, squadra peloritana che, pure, s’è presentata bene al “Pontelongo” di Niscemi. Ma andiamo con ordine: padroni di casa in vantaggio con Idoyaga, ma Garofalo ha rimesso le cose a posto. Nella ripresa ancora Idoyaga e lo stesso Carioca don Santos hanno portato il Niscemi sul 3-1.

A bquel punto reazione del Messana che ha accorciato le distanze ancora con Garofalo prima di subire la rete del definitivo 4-2 ad opera dello scatenato Idoyaga autore di una tripletta e di una prestazione stupenda al pari di Carioca Dos Santos. Nel finale ospiti in avanti ma il Niscemi tiene anche perchè è stato espulso Pecora, per cui gli ospiti hanno pagato pegno all’inferiorità numerica rispetto ad un Niscemi scatenato che nella ripresa ha legittimato la vittoria.

Un successo che vale tantissimo per il Niscemi che ora è secondo nel campionato di Eccellenza con 9 punti, ad una sola lunghezza dalla coppia capolista formata da Nebros e Messina 1900. E domenica prossima impegno esterno fuori casa per i gialloverdi contro il fanalino di coda Augusta per tentare di conquistare il poker di vittorie in campionato legittimando le proprie ambizioni in un torneo che li sta vedendo protagonisti.