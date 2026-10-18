Eccellenza Girone B. Il Niscemi batte 1-0 e, dopo il pari della Leonzio con il Messina, conquista il 1° posto in classifica

Metti la vittoria del Niscemi 1-0 e, nel finale, il pari in zona Cesarini imposto dalla Leonzio alla capolista Messina ed ecco che una domenica già bellissima, diventa una domenica addirittura storica. Si, perchè il Niscemi di Nicolò Terranova, non solo ha vinto l’ennesima sfida in campionato, ma ha anche superato in extremis in classifica il Messina che ha pareggiato. Ora la classifica dice: Niscemi capolista con 15 punti, Messina con 14 e Acireale con 13. Una classifica che, giustamente, fa sognare non solo la società gialloverde, ma anche un’intera Città che sta trovando nella sua squadra di calcio un riferimento affettivo davvero importante.

Contro l’Athletic Gioiosa a sbloccare il match è stato Amedeo Vincenzi. Un gol, il suo, che ha fatto letteralmente esplodere il Pontelongo con la tifoseria niscemese letteralmente impazzita nel momento in cui è arrivata la notizia del pari della Leonzio sul campo del Messina. Un risultato che ha esaltato il tifo e la passione gialloverde. Il Niscemi, infatti, sul campo la sua vittoria se l’è pienamente meritata. Il tecnico Nicolò terranova, con la sua esperienza e la sua sagacia tecnico tattica sembra aver trovato la giusta quadra in un gruppo che sa unire esperienza, gioventù e freschezza atletica in una sintesi davvero importante sul piano dei risultati.

Il Niscemi, che ha 15 punti in classifica, ha vinto 5 dei primi 6 incontri segnando 11 gol e subendone 6. Una squadra con diversi leader tecnici, ma anche un complesso con una grande anima in grado di farla emergere soprattutto quando si alza l’asticella della difficoltà in campo. E domenica prossima trasferta in terra ragusana, con il Niscemi che andrà a giocare nella vicina Vittoria per cercare di conquistare ulteriori punti in classifica che gli consentano di proseguire in quel grande sogno chiamato serie D che, da queste parti, potrebbe essere un traguardo storico di valore assoluto.