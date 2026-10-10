Eccellenza girone A. Solidarietà della Sancataldese alla Città di Marsala per i danni subiti con la tromba d’aria; domenica i verdeamaranto a Misilmeri a caccia della 4^ affermazione

Prima ancora di affrontare l’analisi del match che domenica 11 ottobre vedrà la Sancataldese impegnata fuori casa sul campo del Don Carlo a Misilmeri (ore 15,30), appare doveroso partire dal comunicato ufficiale con il quale la Sancataldese Calcio, la dirigenza, lo staff tecnico, i calciatori e tutta la comunità verdeamaranto hanno espresso profonda vicinanza e solidarietà alla città di Marsala e ai suoi cittadini per i gravi danni e i momenti di paura causati dalla violenta tromba d’aria che ha colpito il territorio nelle ultime ore.

Un gesto di solidarietà autentica, quello del club verdeamaranto: “Un pensiero speciale – si legge nel Comunicato della società – va alle persone rimaste ferite, ai bambini, alle famiglie coinvolte e a tutti i soccorritori impegnati senza sosta nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Di fronte a momenti di difficoltà come questo, i colori sportivi annullano ogni distanza: ci stringiamo tutti attorno a voi”.

Tornando al match di domenica, per i verdeamaranto si annuncia una trasferta parecchio insidiosa, anche perché il Don Carlo Misilmeri è squadra molto ben organizzata che, sul proprio campo, riesce a dare il massimo. La Sancataldese, tuttavia, a fronte di un avversario tosto e ben organizzato, non intende certo abbassare la guardia. Per altro i verdeamaranto arrivano a Misilmeri con i galloni della capolista, se pur in coabitazione, e questo è importante in quanto, di certo, cercheranno di portare in campo determinazione e voglia di lottare per mantenere la testa della classifica.

Dunque, ci si aspetta un match elettrico al Campo Sportivo “Giovanni Aloisio” di Misilmeri tra due squadre che intendono recitare un ruolo di primo piano in questo girone A del campionato di Eccellenza. Arbitrerà Don Carlo Misilmeri – Sancataldese Edoardo Fanelli di Perugia, con guardalinee Irene Di Florio di Palermo e Gabriele Schifano di Trapani. (foto Vincenzo Bonelli)