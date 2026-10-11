Eccellenza Girone A. Pari esterno 0-0 per la Sancataldese in una combattutissima sfida con il Don Carlo Misilmeri

Equilibrio tanto, battaglia altrettanta, e alla fine uno 0-0 che, come risultato, può anche starci. Di certo, quello tra Don Carlo Misilmeri e Sancataldese è stato uno di quei match nei quali può accadere di tutto, ma alla fine non succede nulla. Merito dei rispettivi reparti difensivi che hanno saputo blindare il risultato nel contesto di un match molto combattuto nel quale i verdeamaranto hanno offerto una prestazione nel complesso gagliarda.

Che fosse una trasferta insidiosa, quella di Misilmeri, lo si è capito subito in quanto i palermitani hanno saputo mettere in campo qualità di gioco, organizzazione, e diverse individualità. La Sancataldese, tuttavia, non è stata da meno proponendo un calcio essenziale ma al tempo stesso capace di controbattere alle folate degli avversari.

I verdeamaranto di mister Davide Boncore hanno giocato una gara intensa senza mai tirarsi indietro. La partita ha offerto diverse situazioni insidiose per le rispettive retroguardie, ma senza che si riuscisse a sbloccare un risultato che è rimasto inchiodato sullo 0-0 iniziale sino alla fine. La Sancataldese è così salita a quota 10 in classifica, a – 2 dalla coppia di capolista composta da Akragas e Marsala. E sabato prossimo impegno casalingo per i verdeamaranto contro il Castellammare Calcio 94 con l’impegno di centrare il poker di vittorie casalinghe per provare a tornare in testa alla classifica del girone A del campionato di Eccellenza.