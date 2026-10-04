Eccellenza girone A. La Sancataldese batte 2-1 il Città di San Vito Lo Capo e torna in testa: gol di Torres Martinez e Gueye

Battagliera, mai doma, sempre pronta a proporsi in avanti e a determinare il risultato con le sue azioni. Ci ha messo tutto questo la Sancataldese nella sua terza vittoria ottenuta in campionato (girone A di Eccellenza) a spese del Città di San Vito Lo Capo. Allo stadio “Antonio Alaimo” di Serradifalco i verdeamaranto hanno piegato i trapanesi 2-1 con una prestazione indomita che ha esaltato lo spirito guerriero dell’undici guidato da mister Davide Boncore.

Dopo un buon primo tempo senza gol, nella ripresa la Sancataldese s’è letteralmente scatenata. Prima, al 65’ è stato Torres Martines a sbloccare il match, dopo di che il solito bomber Gueye ha raddoppiato al 74’ con un gol che, di fatto, s’è rivelato oltremodo importante in quanto ha vanificato le pretese di rimonta della squadra ospite.

I trapanesi sono infatti andati a segno nel finale, all’85’ con Di Giorgio, ma i padroni di casa hanno saputo mantenere il vantaggio sino alla fine senza concedere agli avversari alcuno spazio o varco per poter pareggiare il confronto. Una vittoria importantissima, quella della Sancataldese che, con 9 punti, è salita in testa alla classifica. Un primato che i verdeamaranto dovranno condividere con Akragas, Alcamo, Marsala e Partinicaudace, ma che rappresenta pur sempre un dato importante dopo i primi quattro turni di campionato nei quali la Sancataldese ha fin qui fatto registrare 3 vittorie e una sconfitta.

E domenica prossima trasferta palermitana per la Sancataldese che affronterà il Don Carlo Lauri (ore 15,30) a Misilmeri in un confronto che si annuncia anche qui parecchio importante per determinare gli equilibri di un girone che, in classifica, si sta fin qui rivelando alquanto equilibrato.