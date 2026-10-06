Due presenze nella Nazionale Under 20 della Moldavia per il talento della Nissa Daniil Dimitrisin

Dopo la parentesi internazionale con la Nazionale Under 20 della Moldavia, Daniil Dimitrișin, classe 2007 della Nissa, ora è pronto a tornare a disposizione della squadra biancoscudata. Il giovane talento ha preso parte alla doppia amichevole disputata dalla nazionale moldava. Nel primo match, giocato contro il Giappone perso di misura, Dimitrișin è entrato in campo al 58’ della ripresa, disputando una buona frazione di gara.

Nel secondo confronto, invece, la Moldavia ha affrontato l’Azerbaigian, conquistando la vittoria. Dimitrișin è partito dal primo minuto, disputando l’intero primo tempo, prima di lasciare il posto a un compagno di squadra all’intervallo. Conclusa l’esperienza con la Nazionale, Dimitrișin torna dunque a lavorare con la squadra in cui è tesserato per dare il proprio apporto e contributo alla causa della Nissa.