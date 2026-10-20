Delia. Il 26, 27 e 28 ottobre multiscreening oncologico per la prevenzione e la diagnosi dei tumori

DELIA. L’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Asp di Caltanissetta ha organizzato un’importante opportunità per prendersi cura della propria salute. La prossima settimana saranno dedicate tre giornate intere alla salute attraverso:

– l’attività di MULTISCREENING ONCOLOGICO, dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori;

– la realizzazione di un importante evento divulgativo sul tema, durante il quale sarà possibile ricevere tutte le informazioni sugli esami, sui requisiti di accesso e sulle modalità di partecipazione ai programmi di screening. All’evento saranno presenti il Direttore Sanitario, Dott. Luciano Andrea Fiorella, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Caltanissetta, Dott. Paolo Gervaso, e i Medici referenti delle tre linee di screening oncologico.

L’evento divulgativo si terrà lunedì 26 ottobre alle ore 18.00 in Aula consiliare, mentre l’attività di screening sarà attiva per le tre giornate del 26, 27 e 28 ottobre presso la piazza Madrice.

Tra gli screening disponibili ci sono:

Pap Test: donne dai 25 ai 29 anni.

HPV Test: donne dai 30 ai 64 anni.

Mammografia: donne dai 50 ai 69 anni.

Screening del colon-retto: uomini e donne dai 50 ai 69 anni, attraverso la ricerca del sangue occulto nelle feci.

L’attività si svolge presso il camper sanitario mobile sarà possibile effettuare le mammografie, i Pap Test e gli HPV Test. Per lo screening del colon-retto, il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci sarà consegnato sul mezzo mobile e potrà essere successivamente riconsegnato presso i punti di raccolta dell’ASP e le farmacie aderenti.