Crispino (Polimi): “Sabbia da termovalorizzatori in pavimentazioni stradali”

(Adnkronos) – "Il mio intervento ha riguardato gli esiti di una lunga sperimentazione condotta con Officine dell'Ambiente su sabbia da termovalorizzatori, che trovano ormai una applicazione in ambito stradale, in particolare nelle pavimentazioni. È un risultato molto importante, che è stato raggiunto insieme a tanti partner, tra cui l'Anas: insieme a loro abbiamo condotto delle verifiche di campo sperimentali in strada e abbiamo potuto appurare effettivamente che questa tecnologia si può usare. E questa è una grande notizia per l'ambiente”. Lo ha detto Maurizio Crispino, professore di costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti al Politecnico di Milano – Polimi, intervenendo all’evento ‘Il campo prova asfalti. Sostenibilità e materiali per le strade del futuro’, organizzato a Bologna nell'ambito di Asphaltica 2026, la manifestazione di riferimento per il settore stradale in Italia e in Europa, un appuntamento altamente specializzato che coinvolge l'intera filiera.

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