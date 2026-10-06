Coppa Italia Promozione. Accolto il ricorso del Serradifalco Calcio per la gara con il Sant’Anna Enna: resta il 4-0 per i falchetti

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Sicilia, riunitasi in data 6 ottobre 2026, ha accolto il reclamo presentato dalla Società in merito alla gara Serradifalco – S. Anna Enna del 30 settembre 2026, valevole per la Coppa Italia Promozione. La gara, terminata sul campo con il risultato di 4-0 in favore del Serradifalco, era stata successivamente trasformata in una sconfitta a tavolino per 0-3 dal Giudice Sportivo Territoriale, con conseguente esclusione della nostra Società dalla competizione, a seguito della presunta violazione delle disposizioni relative alla presenza in campo dei calciatori Under.

Il Serradifalco Calcio aveva contestato tale ricostruzione, sostenendo sin dall’inizio la correttezza dell’operato del proprio staff tecnico e la contemporaneità delle sostituzioni effettuate al 12° minuto del secondo tempo. La Corte Sportiva di Appello, ritenendo necessario fare piena chiarezza sulla sequenza temporale delle sostituzioni, ha richiesto un supplemento di rapporto al Direttore di gara.

La risposta dell’arbitro ha confermato quanto sostenuto dalla Società: le due sostituzioni che coinvolgevano i calciatori Under sono avvenute contemporaneamente, nello stesso minuto, al 12° del secondo tempo. Questo elemento è stato ritenuto decisivo dalla Corte, che ha stabilito come non possa essere individuato alcun intervallo di gioco nel quale il Serradifalco abbia schierato un numero di calciatori Under inferiore a quello previsto dalla normativa federale.

La Corte ha pertanto accolto il reclamo e, per effetto della decisione:

• ha annullato la precedente decisione del Giudice Sportivo;

• ha annullato la sanzione della perdita della gara;

• ha disposto che la gara venga omologata con il risultato conseguito sul campo, ovvero Serradifalco 4 – S. Anna Enna 0;

• ha revocato la sanzione dell’esclusione dalla Coppa Promozione;

• ha revocato l’inibizione precedentemente inflitta al dirigente Diego Venti.

Una decisione che conferma la correttezza della posizione sostenuta dal Serradifalco Calcio e che restituisce alla squadra quanto conquistato sul campo con una prestazione importante e una vittoria per 4-0. La Società desidera ringraziare la Corte Sportiva di Appello per l’attenta valutazione degli elementi emersi nel procedimento e, soprattutto, ribadisce la propria volontà di continuare ad operare nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti sportivi.