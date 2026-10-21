Caltanissetta. Incidente stradale: scontro auto – bicicletta; ciclista finisce in ospedale

CALTANISSETTA. S’è verificato stamani un incidente stradale all’incrocio tra la via Niscemi e la via Vassallo. Il sinistro ha visto coinvolta un’autovettura e una bicicletta. Nell’impatto a restare ferito è stato un uomo che, in quel momento, era in sella alla bici. Il ciclista, un 65enne, nello scontro ha riportato contusioni al volto.

Sul posto, oltre agli operatori del 118 che hanno provveduto ai soccorsi del caso, anche la Polizia municipale che ha effettuato i rilievi che serviranno per ricostruire quella che è stata la dinamica dell’incidente. Il 65enne, soccorso dal personale del 118, nell’incidente ha riportato contusioni al volto.