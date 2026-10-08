Caltanissetta. Giornata Europea delle Lingue all’IISS “Russo”: un’esplosione di cultura, musica e premi per gli studenti

Giornata Europea delle Lingue all’IISS Russo: un’esplosione di culture, musica e premi per gli studenti

CALTANISSETTA. Una giornata all’insegna dell’integrazione, del divertimento e dell’ eccellenza : venerdì 25 settembre l’IISS “Russo” ha celebrato la Giornata Europea delle Lingue, trasformando l’istituto in un vivace crocevia di culture e tradizioni europee.

L’evento ha visto il coinvolgimento attivo di ben 15 classi appartenenti sia al Liceo Linguistico che all’Indirizzo Tecnico Economico Relazioni Internazionali per il Marketing. Gli studenti si sono messi in gioco in un clima di sana competizione e cooperazione, cimentandosi in giochi e gare a premi nelle quattro lingue straniere studiate in istituto: inglese, francese, spagnolo e tedesco. Il programma della giornata è stato ricco e articolato: dalle avvincenti sfide linguistiche e competizioni a squadre fino alle esibizioni musicali con canti e inni tradizionali intonati nelle diverse lingue. Un’occasione speciale che ha permesso ai ragazzi di applicare le proprie competenze comunicative fuori dai classici schemi della lezione frontale, valorizzando la dimensione ludica e interculturale dell’apprendimento.

La manifestazione è stata organizzata dal Dipartimento di Lingue, con la supervisione e il coordinamento costante della prof.ssa Alessandra La Rosa, referente per l’internazionalizzazione d’Istituto, che ha guidato ragazzi e colleghi nella realizzazione di ogni momento della giornata. A coronamento dell’evento, la fase finale è stata dedicata a un traguardo di grande rilievo per la comunità scolastica: la consegna, in presenza dei genitori, delle certificazioni linguistiche in lingua inglese Gatehouse Classic per i livelli B1 e B2. I corsi di preparazione, organizzati dalla docente referente Gatehouse prof.ssa Concetta Giuliana Callari e tenuti dagli insegnanti di lingua inglese dell’Istituto, proff. Bartolozzi, La Rosa e Pettinato e dalle conversatrici madrelingua proff. Menniti e Pilotta, hanno permesso a numerosi studenti di conseguire un titolo riconosciuto a livello internazionale, fondamentale per il loro futuro accademico e lavorativo.

Gli studenti ai quali è stato consegnato il certificato sono: Martina Pia S. Garzia, Anas Marfoq, Bruna Lipari, Chiara Cumia, Claudia Amico, Esmeralda Siciliano, Giorgio De Cristoforo, Salvatore Migliore, Miriam F. Micalizzi, Giulia Parascandolo, Francesca Alu’, Miracle Esohe Fredrick, Jasmin Cagnina, Simona Faraci, Sofia Pia Faraci, Alice Corsello, Adele Pia Barrile, Greta Lucia La Rocca. Un sincero ringraziamento va al Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Rita Basta, per la costante disponibilità ed il sostegno con cui promuove le iniziative dell’istituto. La giornata ha ribadito ancora una volta quanto lo studio delle lingue straniere rappresenti un pilastro fondamentale dell’offerta formativa dell’IISS “Russo”: una chiave indispensabile per formare cittadini del mondo consapevoli, aperti al confronto e pronti ad affrontare le sfide di una società sempre più interconnessa.