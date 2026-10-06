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Calcio. Il 12 ottobre al via il nuovo Corso Arbitri: c’è tempo per iscriversi ed entrare a far parte del mondo arbitrale

Redazione 1

Calcio. Il 12 ottobre al via il nuovo Corso Arbitri: c’è tempo per iscriversi ed entrare a far parte del mondo arbitrale

Mar, 06/10/2026 - 22:39

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Il nuovo corso arbitri prenderà il via il prossimo 12 ottobre. Si tratta di una data veramente importante che consentirà, a quanti lo vorranno, di entrare a far parte del mondo arbitrale. Chiunque sia interessato al corso dovrà presentarsi presso la sezione Aia di Caltanissetta in viale Trieste n. 308 alle ore 18.

In questo caso, partecipare al nuovo corso di arbitri significa scendere in campo e vivere il calcio da protagonista. Diventare arbitro significa mettersi alla prova, crescere, conoscere nuove persone e vivere emozioni che restano. Dunque, chiunque lo voglia, potrà scoprire il mondo arbitrale e fare il primo passo verso una nuova sfida.

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