A Caltanissetta interrotta distribuzione idrica dal 6 ottobre; a Mazzarino invece sarà sospesa dal 7 ottobre

CALTANISSETTA. A causa di un guasto, Siciliacque ha comunicato l’interruzione della fornitura idrica nei Comuni di Caltanissetta e Mazzarino. Di conseguenza, a partire da oggi, 6 ottobre 2026, sarà sospesa la distribuzione in tutte le zone del comune di Caltanissetta , ad eccezione di Carcere e Ospedale.

Nel comune di Mazzarino , a partire da domani, 7 ottobre 2026, sarà sospesa la distribuzione nelle zone Mercadante Alto e Mercadante Basso. Rimane invariata la distribuzione nelle restanti zone. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni in merito al ripristino della fornitura.