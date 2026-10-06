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A Caltanissetta interrotta distribuzione idrica dal 6 ottobre; a Mazzarino invece sarà sospesa dal 7 ottobre

Redazione 1

A Caltanissetta interrotta distribuzione idrica dal 6 ottobre; a Mazzarino invece sarà sospesa dal 7 ottobre

Mar, 06/10/2026 - 14:21

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CALTANISSETTA. A causa di un guasto, Siciliacque ha comunicato l’interruzione della fornitura idrica nei Comuni di Caltanissetta e Mazzarino. Di conseguenza, a partire da oggi, 6 ottobre 2026, sarà sospesa la distribuzione in tutte le zone del comune di Caltanissetta , ad eccezione di Carcere e Ospedale.

Nel comune di Mazzarino , a partire da domani, 7 ottobre 2026, sarà sospesa la distribuzione nelle zone Mercadante Alto e Mercadante Basso. Rimane invariata la distribuzione nelle restanti zone. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni in merito al ripristino della fornitura.

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