Salute

Varriale perde il ricorso contro la Rai, Tribuale conferma licenziamento per giusta causa

AdnKronos

Varriale perde il ricorso contro la Rai, Tribuale conferma licenziamento per giusta causa

Mar, 21/07/2026 - 16:20

Condividi su:

(Adnkronos) –
Il Tribunale ha respinto il ricorso di Enrico Varriale nei confronti del provvedimento di licenziamento per giusta causa adottato dalla Rai nei confronti del giornalista. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, viene confermata all'Adnkronos da fonti Rai. In seguito al rigetto del ricorso, resta così confermato il licenziamento per giusta causa dell'ex vicedirettore di Rai Sport. Secondo quanto riportato dal 'Corriere', il tribunale avrebbe ritenuto infondate le motivazioni della difesa, secondo cui il licenziamento sarebbe stato una forma ritorsiva collegata alla diatriba legale tra Varriale e l'azienda per un suo presunto demansionamento. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta