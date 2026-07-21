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Gran Bretagna, morte Ann Widdecombe: ‘lady Brexit’ massacrata con un martello

AdnKronos

Gran Bretagna, morte Ann Widdecombe: ‘lady Brexit’ massacrata con un martello

Mar, 21/07/2026 - 16:38

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(Adnkronos) – L'ex ministra e portavoce di Reform Uk, Ann Widdecombe, nota per la sua difesa della Brexit, è stata uccisa con 21 colpi di martello alla testa da Joshua Kerry, 28 anni, per la prima volta comparso oggi in tribunale a Westminster. E' quanto è emerso durante l'udienza. Il procuratore Kashif Malik ha dichiarato che l'ex ministra conservatrice stava pranzando quando il sospettato avrebbe parcheggiato l'auto davanti alla sua casa nel Devon, per poi entrare dalla porta principale. Dalla ricostruzione è emerso che Kerry avrebbe fatto cadere Widdecombe dalla sedia e le avrebbe rubato il portafoglio dalla borsa prima di andarsene in auto, rimanendo nella sua abitazione per circa due minuti. La causa ancora provvisoria del decesso è stata indicata come "lesione cranica da trauma contusivo", hanno riferito i pubblici ministeri in tribunale.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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