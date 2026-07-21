Finals di Nations Leagua al via a Macao, domani le azzurre sfidano l’Olanda

(Adnkronos) – L’attesa è finita. Domani alle ore 10:00 italiane (in diretta su Dazn e Vbtv) l’Italia del Ct Julio Velasco aprirà le Finals di Vnl 2026 a Macao. All’East Asian Games Dome le azzurre (testa di serie 2) sfideranno nei quarti di finale l’Olanda, settima al termine della fase intercontinentale e già incontrata e battuta (3-0) da capitan Danesi e compagne nella prima week di Brasilia. L’Italia, alla quinta Finals consecutiva (2022, 2023, 2024, 2025 e 2026), proverà a difendere il titolo conquistato nel 2024 a Bangkok e poi bissato nel 2025 a Lodz in un percorso che, in caso di successo sull’Olanda, si incrocerebbe con quello della vincente del quarto di finale Brasile-Giappone (domani alle ore 13:30 italiane). Le Finals di Macao sono state presentate nel corso della consueta conferenza stampa ufficiale a cui hanno partecipato i rappresentanti delle otto nazionali qualificate, tra cui, per l’Italia, il Ct Julio Velasco e capitan Anna Danesi. “Faccio i più sinceri complimenti al comitato locale e alla federazione internazionale per l’eccellente organizzazione di queste Finals – ha dichiarato Velasco -. Adesso però tocca al campo e noi speriamo di fare un buon match contro l’Olanda. Sono certo che sarà una sfida difficile trattandosi della prima partita dopo dieci giorni senza gare e più in generale perché sarà la prima partita in questo tipo di competizioni che sappiamo nascondere molte insidie. Siamo pronti, la squadra sta bene, le ragazze stanno lavorando bene ma siamo consapevoli che nessuna partita è semplice a questo livello. Arriviamo a queste Finals dopo aver dato spazio a tante giocatrici nel corso delle tre week ed ora siamo pronti a dare il meglio di noi stessi. Quello che è accaduto nel passato appartiene al passato. Ho ripetuto alle ragazze che devono scendere in campo pensando di aver perso nelle scorse competizioni dimenticando le statistiche, i trionfi e a quanto fatto nel passato. Dobbiamo essere concentrati solo sul prossimo match, che nello specifico è quello con l’Olanda”. Rispetto per gli avversari e concentrazione massima sul proprio lato della rete è invece quanto emerge dalle parole di capitan Anna Danesi: “Mi aspetto una bella partita – ha ammesso la capitana delle azzurre – in una settimana clou dell’estate. Siamo alle Finals e vedo belle cariche le nostre avversarie così come siamo cariche noi. Veniamo da una settimana in cui ci siamo allenate molto bene ed ora è il momento di iniziare questa settimana che speriamo sia piuttosto impegnativa per noi. Dal punto di vista del gioco forse ci manca ancora qualcosina ma credo che siamo già a buon punto. Ritengo che giocando riusciremo a colmare quelle piccole lacune su cui stiamo lavorando per ritrovare quel feeling che va ritrovato dal momento che molte di noi hanno goduto di un periodo extra di vacanze per la prima volta negli ultimi anni. Già ad Hong Kong ho però rivisto un gruppo forte che vuole fare sempre di più e che non intende fermarsi a quanto fatto negli anni scorsi. Le parole degli avversari e dei media che ci ricordano sempre quanto fatto negli ultimi anni, non ci interessano. Sappiamo di aver espresso una grandissima pallavolo negli ultimi anni ma i titoli servono a poco se non dimostriamo in campo ogni partita il nostro valore. Sappiamo che incontreremo squadra pronte a dare il 1000% nell’affrontare l’Italia e dal canto nostro dovremo avere il carattere giusto per dare, a nostra volta, il 2000%”. Parole cariche di orgoglio e voglia di stupire invece quelle pronunciate dal Ct olandese, Felix Koslowski: “Essere qui insieme a queste grandi nazionali ci rende particolarmente orgogliosi e fieri. Sappiamo di dover affrontare una grande squadra come l’Italia ma daremo il massimo combattendo su ogni pallone per provare a mettere in difficoltà questa straordinaria nazionale”.

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