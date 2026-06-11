Flavio Cobolli il più citato su radio e tv nell’ultima settimana

ROMA (ITALPRESS) – E’ Flavio Cobolli il personaggio più citato negli ultimi 7 giorni sulle radio e tv italiane: il tennista romano ha ottenuto infatti 1.604 menzioni, che hanno ovviamente raggiunto il picco (294) domenica 7 giugno, quando l’azzurro ha disputato la finale al Roland Garros, cedendo al quinto set ad Alexander Zverev. Cobolli si lascia alle spalle Donald Trump (1.178), accolto da sonori fischi al Madison Square Garden in occasione della gara 3 delle Finals NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs, e Leone XIV (1.084), impegnato nel viaggio apostolico in Spagna. Ai piedi del podio Mediamonitor.it colloca Giorgia Meloni (1.032 citazioni), che stacca abbondantemente il trionfatore del GP di Monaco, Kimi Antonelli (650); sesto posto per Nicole Minetti (759), nuovamente sotto i riflettori in seguito alla conferma della grazia per motivi umanitari, seguita da Matteo Arnaldi (468), clamorosamente costretto da un virus intestinale a ritirarsi dal Roland Garros prima della semifinale contro Cobolli, e da Elly Schlein (422). In coda alla top ten troviamo infine Ben Gvir (362), il ministro israeliano che, dopo l’apertura da parte della procura di Roma di un’indagine a suo carico, in un post su X ha dichiarato che “il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte”, e Vladimir Putin (353). Monitoraggio svolto da Mediamonitor.it su tecnologia brevettata da Cedat 85 nel periodo compreso fra mercoledì 3 e martedì 9 giugno su 112 emittenti radiofoniche e televisive, nazionali e locali.

– Fonte foto Ipa Agency –

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