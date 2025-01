Sommatino. Grandissimo successo anche per la serata conclusiva del Presepe Vivente

SOMMATINO. Un successo superiore ad ogni aspettativa per la serata conclusiva del Presepe Vivente a Sommatino. Un pubblico entusiasta e partecipativo ha fatto da cornice ad un evento che ha fatto registrare l’arrivo dei Re Magi oltre al percorso legato alle pietanze e alle tradizioni enogastronomiche sommatinesi che hanno incontrato il consenso di tantissime persone.

Gli organizzatori, nel ritenersi soddisfatti per i numeri fatti registrare ma anche per la qualità delle rappresentazioni espresse, ha dato appuntamento al prossimo anno. Soddisfazione, infine, anche da parte dell’amministrazione comunale per un presepe vivente che è stato il fiore all’occhiello del Natale Sommatinese e che, anche per il prossimo anno, promette di esserne uno dei suoi punti di forza.