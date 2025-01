Proseguono le serate di gioco del Risiko Club “Il Pifferaio” di San Cataldo in attesa del II Torneo interno

Il Risiko Club “Il Pifferaio” di San Cataldo (CL), gruppo che promuove il gioco del Risiko nella provincia nissena, prosegue le sue serate di gioco in vista dell’inizio del secondo torneo interno previsto per questo mese di Gennaio. Nella serata di mercoledì scorso, alla ripresa delle attività del club dopo la pausa natalizia, 11 giocatori hanno dato vita ad una divertente serata di gioco creando le premesse per un secondo torneo interno ricco di competizione e di strategia. Al termine delle partite i vincitori hanno accumulato punti preziosi per una classifica che, al termine dell’anno, prevederà la premiazione del primo classificato nelle serate di partite amichevoli che tra un torneo e l’altro vengono organizzate.

Presso il Risiko Club “Il Pifferaio” si gioca la modalità da Torneo del Risiko, il gioco da tavola più venduto in Italia. La modalità da Torneo è una variante del gioco classico che tutti conoscono o ne hanno sentito parlare almeno una volta, che ha come principale differenza la durata della partita, potenzialmente “infinita” nel risiko classico mentre è di circa due ore nella modalità di Risiko da Torneo ed ha sempre un vincitore alla conclusione del tempo di gioco. Tale modalità poi è quella utilizzata da tutti i Risiko Club Ufficiali e non Ufficiali presenti sia in Sicilia che nel territorio nazionale. Nel suo percorso di crescita con sempre più giocatori appassionati presenti alle serate di gioco, il Risiko Club “Il Pifferaio” ha avanzato la sua candidatura per ottenere il prestigioso riconoscimento di Club Ufficiale di Risiko, che consentirà ai giocatori del club di confrontarsi con i tornei organizzati a livello nazionale attraverso i quali si arriva ad eleggere ogni anno il Campione Nazionale di Risiko sia come titolo individuale che come titolo a squadre.

Anche i singoli giocatori del club si preparano al primo grande Torneo Nazionale che sarà organizzato in Lombardia. Una pattuglia di giocatori del Risiko Club “Il Pifferaio”, infatti, hanno già staccato il biglietto e prenotato il posto per il Grande Raduno di Risiko del Nord organizzato dal Club di Risiko Ufficiale di Gerenzano che si giocherà a Saronno tra il 07 e il 09 marzo prossimo. Nel corso dell’anno ci saranno poi anche altri Tornei di livello nazionale e regionale e i giocatori del Risiko Club “Il Pifferaio” saranno pronti a sostenere le varie battaglie a suon di dadi.

Il Risiko Club “ Il Pifferaio” invita tutti alla seconda serata di gioco che si svolgerà Mercoledì 15 Gennaio prevista dalle ore 20.15 presso la Pizzeria Ristorante “Locanda del Buon Samaritano” di San Cataldo (CL) via Monsignor Cammarata nr.19. Per chi fosse interessato a partecipare alle attività del Risiko Club si può contattare per ogni informazione i referenti Alessio Sansoni (tel.371/4566763) e Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club (Facebook, Instagram) che vedono sempre più numerosi i visitatori e i follower che ormai dal 12 novembre scorso seguono le attività del Risiko Club “Il Pifferaio”.