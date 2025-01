Nascondeva la droga sotto il materasso e dentro l’armadio, 44enne arrestato nel Catanese

Ai domiciliari per reati in materia di droga aveva continuato a spacciare. Un 44enne catanese è stato arrestato in flagranza a Giarre (Catania) dai carabinieri, insospettiti dal continuo viavai di giovani dalla sua abitazione nella zona di via Teatro. Certi che l’uomo fosse tornato a fare il pusher i militari hanno fatto scattare la perquisizione insieme al cane antidroga Riley. Nell’armadio della camera da letto i carabinieri hanno trovato 65 grammi di marijuana, sotto il materasso, invece, c’erano 20 grammi di cocaina, bilancino elettronico di precisione, materiale per la preparazioni delle dosi e quasi 2000 euro, probabilmente i guadagni dell’illecita attività di spaccio. Per l’uomo sono così scattate le manette per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è stato convalidato e il 44enne è stato condotto in carcere.