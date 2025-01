Mussomeli, Associazione ViVi, dona pannelli alla Scuola dell’infanzia”Madre Teresa Calcutta”

MUSSOMELI – “Se potessimo guardare il mondo con gli occhi dei bambini, noteremmo ovunque magia”. È la frase che campeggia raggiante in uno dei pannelli che l’Associazione ViVi ha donato lo scorso 24 gennaio alla scuola dell’infanzia – plesso Madre Teresa di Calcutta. L’iniziativa è stata portata avanti grazie alla collaborazione dell’Associazione con il Gruppo Arte dell’UTR – Università del tempo ritrovato, che ha egregiamente realizzato i pannelli raffiguranti i soggetti del film di animazione Oceania, sotto la guida della loro insegnante Rosanna Sorce. La collaborazione tra queste due realtà è stata una piacevole conferma del fatto che dalla sinergia tra diverse realtà possono nascere ed essere realizzati progetti importanti! La donazione dei pannelli è avvenuta in una mattinata ricca di tante emozioni. In apertura il canto di benvenuto dei bambini, che ha allietato l’evento, facendo riecheggiare tra le note la gioia e la purezza dei più piccoli; a seguire gli interventi della Dirigente, Prof.ssa Alessandra Camerota, che ha ringraziato l’Associazione ViVi lodandone le finalità, e di Salvatore Castello, presente insieme a Lino Sorce, soci fondatori dell’Associazione. Salvatore Castello, in particolare, ha ringraziato la Dirigente, la responsabile di plesso, ins. Carmelina Langela, il personale scolastico, il Gruppo Arte UTR e tutti i presenti, ricordando poi la nascita dell’Associazione, le tante lodevoli iniziative portate avanti a scopo sociale, con l’unico obiettivo di ricordare il caro amico Vincenzo Ricotta, ragazzo sensibile e di animo buono, sempre pronto a spendersi per gli altri, il quale tanto aveva a cuore il sorriso e la serenità dei bambini. Ancora una volta, dunque, un’iniziativa rivolta ai bambini, per far sì che quella magia che si sprigiona attraverso i loro occhi ci faccia ricordare che “sorridere, si può!” sempre, anche di fronte alle tante brutture del mondo odierno. Questo è l’Associazione ViVi, tanti cuori che battono insieme nel ricordo di chi si è speso con tutto se stesso, finché ha potuto, per mantenere intatta quella magia!