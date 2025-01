Crisi idrica nel Nisseno, avviata conferenza di servizi per il dissalatore di Gela. Mancuso(FI): “Il governo regionale lavora per dare risposte concrete ai siciliani”

È stata avviata la conferenza di servizi in modalità asincrona per acquisire le autorizzazioni, gli atti di assenso e nulla osta, necessari alla realizzazione e messa in esercizio del dissalatore di Gela, in provincia di Caltanissetta. Siciliacque, società che gestisce il servizio idrico di sovrambito in Sicilia, individuata come soggetto attuatore, ha inviato il progetto di fattibilità tecnico-economica al Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, che ne ha dato comunicazione a tutti gli attori coinvolti.

“Il governo regionale lavora per dare risposte concrete ai siciliani – commenta Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia –. Un impegno preso che risolverà definitivamente il problema idrico del nostro territorio.”

L’impianto gelese, da riattivare in via d’urgenza, avrà una portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s nel breve periodo e 192 l/s nel lungo periodo.

L’Onorevole Mancuso, che esprime pieno apprezzamento per la costante presenza sul territorio del presidente Schifani, sottolinea, inoltre, come alla realizzazione del dissalatore di Gela “si affianca quanto è stato già fatto per la provincia di Caltanissetta attraverso i pozzi di Butera e soprattutto con l’ormai imminente rifacimento della rete idrica cittadina si vedrà risolto concretamente il problema della crisi idrica”.

Di fronte al fenomeno della siccità che ha messo in ginocchio la Sicilia, il governo regionale sta compiendo ulteriori e rapidi passi in avanti affinché si possano trovare soluzioni definitive.