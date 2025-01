Caltanissetta, weekend di vittorie per il Tennistavolo nisseno

Ancora un week-end positivo per il Tennistavolo Caltanissetta che piazza tre vittorie nei campionati di competenza.

Iniziamo dalla C/2 che ha visto i gioielli Simone Giacone e Manuel Tandurella con l’esperienza e la solidità di Giuseppe Sollami e

Italo Sanguedolce surclassare il Cefalù per 6 a 1 e così consolidare la seconda posizione in classifica generale.

In D/1 , girone E , la squadra capitanata da Bruno Tricoli , con uno splendido Gero Piccica insieme a Roberto Ferrara e Mario Ferrara, hanno avuto la meglio sul blasonato Scicli che stava 6 punti avanti dei Nisseni. Con questa vittoria si attestano a metà classifica, lontana da eventuali play-out.

Ed infine, sempre in D/1, girone F , è andato di scena il derby cittadino tra le due squadre locali. Ha prevalso la squadra di capitan Giuseppe Lacagnina che insieme a Michele Ciulla, Alessandro Pinelli e Luca Bruno hanno fatto valere la loro esperienza in questo campionato, vincendo nettamente per 6 a 1 e facendo un’ altro passo importante verso la salvezza. Nulla hanno potuto i neo promossi in questa serie che guidati da un volenteroso Salvatore La Corte, con il figlio Andrea , Salvatore Oddo e Rodolfo Sollami, stanno scontando la difficoltà di un campionato insidioso e di elevato livello. Ma confidiamo nei giovani Andrea La Corte e Rodolfo Sollami ,che stanno crescendo notevolmente , per un futuro sempre più roseo per il Tennistavolo Nisseno.