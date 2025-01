Caltanissetta. “Per un pugno di libri”: gran successo al “Rapisardi – Da Vinci” dell’evento per la promozione della lettura

CALTANISSETTA. In un clima di condivisione, all’insegna del piacere della lettura, con la partecipazione della III B del plesso Verga dell’Istituto comprensivo Caponnetto, guidata dalla prof.ssa Rosanna Lanzalaco, si è svolta la terza edizione del gioco “Per un pugno di libri …. Al Rapisardi Da Vinci” sul romanzo “La libreria dei gatti neri” di Piergiorgio Pulixi.

L’evento ha avuto luogo il 22 gennaio u.s. presso l’aula magna “P.P. Puglisi “di Via Filippo Turati dell’ Itet “Rapisardi da Vinci” di Caltanissetta e ha visti partecipare anche le classi 1A IT, 1B ECO, 1B IT, la 1C IT, 1C TUR dell’ITET “Rapisardi Da Vinci” guidate dalle Proff.sse Maria Luisa Macaluso, Marcella Marino, Alessandra Savoia, Enza Spagnolo e Claudia Zaccaria.

Molto partecipate sono state le quattro fasi della gara condotte dalla prof.ssa Lucia Colore affiancata dal prof. Livio Lo Conte che hanno visto, la 1A IT dell’ITET, la 1B IT e la III C dell’istituto comprensivo Caponnetto, plesso Verga, contendersi, a suon di risposte corrette, il primo e il secondo posto.

Durante la gara è stato utilizzato un dispositivo elettronico interamente realizzato dagli alunni Fabiano Chiara e Eros Rinzivillo della classe III B Informatica che hanno messo in campo le loro competenze in elettronica e nella programmazione di software per dispositivi a microcontrollore. L’iniziativa, che è stata accolta con entusiasmo dagli alunni, si colloca nell’ambito della continuità verticale con gli istituti d’istruzione del nostro territorio.