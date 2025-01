Caltanissetta, Noi Moderati all’associazione sportiva Albaverde: “Ha offerto ai giovani opportunità di crescita e contribuito al prestigio della città”

Il Presidente Provinciale di Noi Moderati esprime profonda stima e solidarietà a Oriana Mannella, Presidente dell’Associazione Sportiva Albaverde, per l’impegno e la dedizione dimostrati nel promuovere i valori dello sport nella nostra comunità. La rinuncia alla partecipazione del campionato di Serie B1 da parte di Albaverde rappresenta una significativa perdita per Caltanissetta. Questa realtà ha offerto ai giovani opportunità di crescita personale e ha regalato emozioni indimenticabili ai cittadini, contribuendo al prestigio della nostra città. È motivo di profondo rammarico constatare l’assenza di interventi concreti da parte della politica tutta, dei rappresentanti regionali e della cittadinanza per salvaguardare un patrimonio così prezioso. Queste circostanze impoveriscono il tessuto sociale e culturale della nostra comunità.”Noi Moderati” ribadisce l’urgenza di investire nello sport e nelle attività che promuovono inclusione, educazione e sviluppo. Solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile evitare che situazioni simili si ripetano in futuro.