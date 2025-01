Caltanissetta, il 4 maggio a Palazzo Moncada la festa dei Campioni Delegazione ACI Sport Sicilia

La cerimonia si svolgerà a Caltanissetta nell’elegante cornice di Palazzo Moncada. Attesa per l’assegnazione del Premio Nino Vaccarella 2024 e del Trofeo intitolato al mitico pilota palermitano. Settimo “I nostri portacolori meritano sempre il meglio”

Sarà l’elegante teatro di Palazzo Moncada a Caltanissetta la prestigiosa cornice della Premiazione dei Campioni 2024 delle 4 ruote a cura della Delegazione ACI Sport Sicilia, che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 4 maggio. La Città ed il locale Automobile Club hanno mostrato immediato entusiasmo verso la prestigiosa occasione che vedrà la consegna del “Premio Nino Vaccarella” e del Trofeo intitolato al leggendario ‘Preside Volante’.

Una data cercata con attenzione dal Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo, che ha preteso come sempre il meglio per la festa dedicata agli sportivi siciliani dell’automobilismo e del karting, che anche nel 2024 hanno brillato tanto a livello regionale, quanto a livello nazionale ed internazionale.

La proficua e pronta collaborazione degli organizzatori dello Slalom Giarre – Milo in provincia di Catania, ha anticipato lo svolgimento della gara a sabato 3 maggio, in modo da permettere a quanti impegnati nella competizione etnea, di partecipare alla Premiazione dei Campioni Siciliani di automobilismo e karting il giorno seguente.

Saranno celebrati i successi dei vincitori dei Campionati Siciliani delle varie discipline e l’onore dei Campioni sarà arricchito dalla presenza di grandi nomi del motorismo.

-“Il 2024 è stata ancora una volta una stagione in cui gli sportivi della nostra regione si sono resi protagonisti di spicco e ci hanno regalato numerosi motivi d’orgoglio – afferma Daniele Settimo – abbiamo lavorato con attenzione per individuare la sede e la data, affinché la festa che la Delegazione regionale dedica ai propri portacolori sia come sempre un momento memorabile, ma soprattutto piacevole da vivere insieme. L’entusiasmo e la collaborazione con cui l’Automobile Club nisseno, il Sindaco di Caltanissetta e l’intera Amministrazione hanno accolto l’iniziativa sono di sicura spinta al nostro lavoro”-.

-“La Premiazione dei Campioni Siciliani dell’Automobilismo e del Karting 2024 fa da prologo alle manifestazioni organizzate per la 70^ Coppa Nissena, che si svolgerà il prossimo 14 settembre, ed arricchisce il palmarès delle iniziative di prestigio arrivate in città attraverso l’Automobile Club Caltanissetta – ha sottolineato l’avv. Carlo Alessi, Presidente dell’AC nisseno – nell’anno in cui l’ACI celebra il suo 120.mo compleanno l’organizzazione di questo evento a Caltanissetta gratifica la passione di una città storicamente legata allo sport delle 4 ruote. Siamo grati al Delegato/Fiduciario regionale ACI Sport Daniele Settimo per la scelta, al primo cittadino Walter Tesauro ed all’intera Amministrazione per l’accoglienza”-.

-“La nostra città è pronta ad accogliere questa manifestazione ed a celebrare con questo importante appuntamento i campioni Siciliani dell’Automobilismo e del Karting – dichiara Walter Tesauro Sindaco di Caltanissetta – la storia dell’automobilismo ha scritto delle indelebili pagine nel nostro territorio e Caltanissetta continua ad esserne protagonista con la Coppa Nissena, il Rally, lo Slalom e i piloti di casa. Palazzo Moncada sarà l’elegante sede della Cerimonia, ma l’intera città attende sin d’ora i piloti, la Delegazione ACI Sport Sicilia, l’AC cittadino e tutti gli appassionati che prenderanno parte al prestigioso evento”-.

Il programma della giornata, in cui non sono previste competizioni in Sicilia, è in fase di definitiva stesura e sarà reso noto a breve. Tutti premiati riceveranno comunicazioni precise via mail dalla segreteria della Delegazione ACI Sport Sicilia.