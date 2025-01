Caltanissetta, forti emozioni al liceo musicale “Manzoni-Juvara”: gli studenti incontrano il baritono Marco Filippo Romano

È stata proprio una bella mattinata quella di Venerdì 24 gennaio per i ragazzi delle classi del Liceo Musicale “Manzoni -Juvara” che hanno avuto il grande onore di incontrare uno dei baritoni più brillanti, competenti, carismatici: il M° Marco Filippo Romano. L’artista nisseno, da poco tornato nella sua città natale dopo il grande successo ottenuto, nel ruolo di Militone, alla prima del Teatro alla Scala nella Forza del Destino di G. Verdi, ha dialogato con gli studenti trasmettendo tutta la sua passione per la musica e in particolare per il canto, regalando loro tantissimi utili consigli per intraprendere la carriera ed arrivare con caparbietà al successo. Il Maestro ha raccontato la sua storia, come ha raggiunto successo e notorietà mantenendo una grande umiltà, qualità che appartiene solo ai grandi talenti. Il baritono, con disponibilità infinita e grande empatia, ha risposto alle innumerevoli domande dei ragazzi che avevano davvero mille cose da chiedere e da approfondire. La Dirigente Scolastica Prof.ssa Agata Rita Galfano ha sottolineato come questo incontro abbia rappresentato una grande opportunità offerta ai ragazzi, un momento significativo, inteso anche come momento di orientamento per coloro che sognano un futuro nel mondo della musica. Una giornata davvero indimenticabile che resterà impressa nel cuore di tutti.