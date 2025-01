Caltanissetta ancora alle prese con la crisi idrica: acqua torbida e il sindaco ne vieta l’uso alimentare

CALTANISSETTA. La città di Caltanissetta ancora una volta alle prese con l’emergenza idrica. Nelle scorse settimane i turni di distribuzione, anche grazie alle precipitazioni sulla zona della diga Ancipa, erano scesi a tre giorni. Ma qualche giorno fa Caltaqua, gestore del servizio idrico per la provincia nissena, aveva comunicato un nuovo stop alla distribuzione per lavori urgenti all’acquedotto da parte di Siciliacque.

Adesso se in alcune zone l’erogazione è ripresa in altre non arriva da 10 giorni. In più l’acqua arrivata è torbida. Per questo il sindaco Walter Tesauro ha emanato un’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua per uso alimentare. Questa mattina il comitato delle mamme del centro storico ha organizzato un sit-in chiedendo di parlare con i responsabili di Caltaqua.

Tra loro anche un disabile che non riceveva l’acqua da dieci giorni. “Faccio dialisi – ha spiegato – e ho gravi problemi di disabilità. Da dieci giorni non ricevo acqua e adesso mi hanno assicurato che mi manderanno un’autobotte. Ma si può andare avanti così?” (ANSA).