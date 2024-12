Sinergia tra la cooperativa ConSenso di Caltanissetta e la banca “G. Toniolo” e “San Michele” di San Cataldo per il progetto residenziale “Obiettivo Casa”

La ConSenso sempre più vicina alla realizzazione della prima struttura residenziale per persone autistiche in Sicilia anche grazie al sostegno della banca “G. Toniolo” e “San Michele” di San Cataldo

La banca di credito cooperativo “G. Toniolo” e “San Michele” di San Cataldo insieme alla cooperativa sociale ConSenso per il progetto residenziale “Obiettivo Casa”.

La prima residenza in Sicilia per persone autistiche che nascerà a Caltanissetta e avrà, non solo, una valenza unica sul territorio ma avrà, anche, un importante effetto sulla vita di coloro che usufruiranno della struttura.

Il progetto “Obiettivo Casa” punta al dopo di noi, per dare alle famiglie e alle persone autistiche la certezza di un luogo dove non saranno mai soli.

“Una opportunità che avrà un grosso impatto sui ragazzi e rappresenterà per le famiglie la consapevolezza di poter contare su una ‘casa’ accogliente e sicura, un luogo dove i loro figli potranno crescere a trecentosessanta gradi”, afferma il direttore del centro Gaetano Terlizzi.

La donazione è stata effettuata per sostenere una parte dell’acquisto del montacarichi che collega i due piani interni della struttura.

“Un ringraziamento ai vertici della ‘Toniolo’ che hanno sempre creduto in noi e oggi credono al nostro ambizioso progetto. Questo sostegno, questo riconoscimento al nostro lavoro rappresenta per noi un incentivo per guardare sempre di più verso il futuro, quel futuro che desideriamo abbracci benevolo i nostri ragazzi”, conclude Terlizzi.