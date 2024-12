Nuovo contratto regionali, Schifani: «Bene Corte dei Conti, adesso guardiamo ai prossimi rinnovi»

“Accolgo con soddisfazione la certificazione di compatibilità finanziaria ed economica, da parte della Corte dei Conti, del Contratto collettivo di lavoro del personale non dirigenziale della Regione per il triennio 2019-2021. Questo risultato consente finalmente di vedere allineati, dopo due anni, i nostri dipendenti del comparto a tutti gli altri lavoratori della Pubblica amministrazione. Adesso auspichiamo che si possa arrivare rapidamente anche alla registrazione del Contratto per la dirigenza, per poi guardare già al triennio 2022/24 per il cui rinnovo abbiamo già accantonato le risorse finanziarie”.

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani che aggiunge: “Ringrazio l’assessore alla Funzione pubblica, Andrea Messina, e gli uffici del suo dipartimento per avere condotto con grande sensibilità la fase delicata della trattativa con i sindacati che ha portato alla firma dell’accordo. Un grazie anche all’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, e alla Ragioneria generale della Regione per gli adempimenti finanziari fondamentali per la registrazione del contratto. Questo risultato rafforza il dialogo istituzionale e sindacale, confermando la volontà comune di valorizzare il lavoro pubblico in Sicilia e di adeguare le condizioni contrattuali alle attuali esigenze di programmazione economica e bilancio”.