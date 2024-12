Mussomeli. Sindaco Catania: finanziamento dal Gal Terre del Nisseno di 369 mila euro con Acquaviva e Villalba per il rilancio del turismo

MUSSOMELI. Sono entusiasta di annunciare che, in partnership con i comuni di Acquaviva Platani e Villalba abbiamo ottenuto un finanziamento di 369.000 euro dal GAL Terre del Nisseno per la realizzazione di un progetto ambizioso dedicato alla valorizzazione turistica del nostro splendido territorio: “Creazione della destinazione turistica delle vie dei Castelli, dello zolfo e dei Sali potassici”.

Così il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania: “Con questa opportunità – ha aggiunto – ci impegneremo a valorizzare e promuovere le nostre ricchezze culturali, naturali e storiche, attraverso azioni concrete che coinvolgeranno la comunità e i visitatori”.

Tra le principali attività previste, ci saranno: Una ricerca approfondita per scoprire e valorizzare il patrimonio materiale (storia, arte, architettura, paesaggio) e immateriale (tradizioni religiose, folclore e cultura popolare).

La creazione di un brand turistico per costruire un marchio distintivo che rappresenti l’identità del nostro territorio e attragga turisti da ogni parte, ma anche la costruzione e il lancio di un nuovo portale turistico con itinerari personalizzati per ogni tipo di viaggiatore, punti di interesse con informazioni dettagliate e mappe interattive, eventi locali per non perdere nemmeno una festa o manifestazione, ristoranti, strutture ricettive e attività selezionate per ogni esigenza.

Campagna di comunicazione per far conoscere le bellezze e le unicità che rendono speciale il territorio. “E’ solo l’inizio di un percorso che coinvolge i comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani e Villalba e ci porterà a far conoscere e apprezzare ancora di più le meraviglie locali – ha concluso – siamo pronti a far brillare il nostro territorio”.