Montedoro. Il 15 dicembre l’evento sul disagio giovanile “Come il territorio può prendersi cura delle nuove generazioni?”

Si svolgerà il prossimo 15 dicembre alle ore 17:00, nel salone parrocchiale di Montedoro, il primo incontro sul disagio giovani dal titolo “Come il territorio può prendersi cura delle nuove generazioni?” organizzato congiuntamente da Auser provinciale, Auser Vallone e dalla parrocchia Santa Maria del Rosario e rivolto a genitori, operatori sociali, docenti, bambine/i e ragazze/i. Ad introdurre i lavori e a moderare gli interventi sarà la coordinatrice dell’Auser del Vallone, Pietra Mantra, mentre padre Massimiliano Novembre, parroco di Montedoro, Salvatore Pelonero (Auser provinciale) e i sindaci di Montedoro, Renzo Bufalino, di Bompensiere, Salvatore Virciglio e di Milena, Claudio Cipolla, porgeranno gli indirizzi di saluto. Relazioneranno la signora France Salvo, rappresentante di classe della scuola “L. Pirandello” di Montedoro, la dott.ssa Valeria Rita Vella, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “F. Puglisi” e il dott. Carmelo Salvatore Benfante Picogna, dirigente tecnico con funzioni ispettive dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta. Obiettivo di questo incontro, come sostengono gli organizzatori, è quello di riflettere insieme sulle cause del disagio giovanile e su come il territorio, in una visione multisistemica e multiprospettica, possa e debba prendersene carico al fine di offrire alle bambine e ai bambini, alle/agli adolescenti un sistema di protezione condiviso.