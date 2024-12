“L.Da Vinci” “G.B.Hodierna” “Virgilio” insieme per candidare il castello medievale come luogo del cuore FAI”

MUSSOMLI – Dopo le meravigliose esperienze di promozione del territorio in occasione delle Giornate FAI, quando diversi studenti delle nostre scuole si sono cimentati nel ruolo di apprendisti Ciceroni, si è costituito un Comitato Spontaneo FAI tra tutte le scuole di Mussomeli, alunni e docenti, per la candidatura del Castello di Mussomeli come Luogo del cuore FAI. Con grande plauso dei rispettivi Dirigenti Scolastici e dell’Amministrazione Comunale, il Comitato ha ottenuto l’approvazione della suddetta candidatura, la cui finalità è quella di ottenere degli interventi che possano potenziare la tutela e la valorizzazione della fruizione turistico-culturale del sito. In particolare si punta alla messa in sicurezza della parte sommitale del castello, ovvero del Maschio, attualmente non visitabile, e all’acquisto di attrezzature che facilitino la visita del castello ai fruitori con difficoltà di deambulazione. Si auspica un lavoro sinergico tra enti, scuole, associazioni e cittadini per una raccolta voti significativa per il raggiungimento dei suddetti obiettivi. Il Castello Medievale di Mussomeli rappresenta un monumento unico nel suo genere che va salvaguardato e valorizzato. Oggi è importante intervenire per garantire una completa fruibilità di questo piccolo tesoro, luogo del cuore dei tanti cittadini che lo hanno conosciuto, vissuto e scoperto. Grazie al censimento, “I Luoghi del cuore”, il Castello può essere sottoposto all’attenzione pubblica e trovare le forze necessarie per il recupero e la completa fruizione di tutti i suoi spazi.