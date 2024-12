Caltanissetta. Risiko: Ecco i semifinalisti del XVI° Torneo di Natale presso Eclettica Street Factory

CALTANISSETTA. Presso Eclettica Street Factory, si è giocato il quarto ed ultimo turno del XVI° torneo (torneo di Natale). Venti i partecipanti, su ventotto iscritti, divisi in cinque tavoli da quattro giocatori e dopo circa due ore di rotolio di dadi, spostamenti di carrarmati alla conquista di territori si è conclusa la prima fase del torneo con la definizione della classifica definitiva con l’accesso dei primi sedici alle semifinali del 12 dicembre.

I semifinalisti in ordine di classifica generale: Maria Pia Matraxia, Marcello Candura, Michele Pecoraro, Luigi Tricoli, Gabriele Taschetti, Giancarlo Ciulla, Giorgia Moscarelli, Andrea Kiswarday, Alessio Privitera, Gioele Gulizia, Armando Turturici, Salvatore Pecoraro, Carlo Licata, Giulia Gulino, Simone Pecoraro, Maurizio Giunta.

“ E’ stato un bel torneo con tanti nuovi giocatori e giocatrici e qualcuno di questi è riuscito a fare un bel percorso e qualificarsi per le semifinali – dichiarano dal direttivo- a conferma del fatto che il nostro Club è sempre più attrattivo grazie alla location (una delle più belle sul territorio nazionale) e all’accoglienza dei ragazzi di Eclettica Street Factory”.

Parallelamente al torneo si è conclusa la sesta edizione del FantaRisiko! che ha visto la partecipazione di 21 squadre. A piazzarsi nelle prime quattro posizioni, in ordine di classifica finale, sono stati i “managers”: Giancarlo Ciulla, Gabriele Taschetti, Maurizio Giunta e Alessandro Ciulla che saranno premiati giovedì 12 dicembre in occasione dello svolgimento delle semifinali.

“Questa edizione del Fantarisiko è stato un vero e proprio successo – dichiarano sempre dal direttivo – che ha coinvolto giocatori e non giocatori che formando le proprie squadre, composte da giocatori del torneo di riferimento, hanno “giocato” anche loro a Risiko! sfidandosi sino all’ultima giornata per vincere i premi messi in palio”.