Caltanissetta. I Vigili del Fuoco celebrano Santa Barbara: patrona del Corpo

Celebrata oggi a Caltanissetta Santa Barbara, Santa Protettrice dei Vigili del Fuoco. La cerimonia si è svolta in Cattedrale con la Santa Messa officiata da padre Onofrio Castelli, vicario del Vescovo. Erano presenti le cariche istituzionali, civili e militare. Il comandante Salvatore Cantale ha avuto parole di ammirazione per la dedizione e per l’impegno quotidiano profuso. Ogni giorno vengono affrontate situazioni di pericolo con un unico scopo: salvare vite, proteggere le nostre comunità, garantendo il soccorso tecnico urgente a chiunque ne avesse necessità.







La professionalità e lo spirito di servizio che contraddistingue un Vigile del Fuoco sono un esempio di valore e altruismo assoluto. “Che Santa Barbara ci accompagni sempre, assieme alle nostre famiglie e ai nostri cari, proteggendoci e dandoci la forza necessaria per affrontare ogni sfida con determinazione e coraggio.” La giornata ha visto i Vigili del Fuoco impegnati anche in una mostra con attrezzature dei nuclei specialistici SAF – Speleo Alpino Fluviale; TAS – servizio topografia applicata al soccorso; NBCR – Nucleare biologico chimico radiologico; USAR- Urban Search And Rescue che ha suscitato notevole interesse alle scolaresche invitate.