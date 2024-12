Calciomercato serie D. La Nissa ha preso il bomber Tommaso Bonanno

La Nissa ha annunciato di aver preso il bomber Tommaso Bonanno. Classe 1995, nato a Palermo, Tommaso è un attaccante mancino con molta esperienza alle spalle tra Serie D e Serie C.

In serie D in oltre duecento partite è andato a segno quasi novanta volte. Il neo attaccante della Nissa ha esordito tra i professionisti nel Messina in Serie C . Poi, tanta “D” con Taranto, Gela, Como, Sorrento, Biancavilla, Castrovillari, Cittanova, Sancataldese, Santa Maria Cilento, Lamezia Terme Martina Franca e infine Licata con la quale in questo scorcio di stagione ha realizzato già cinque reti.

La migliore stagione, nel 2022, con la maglia della Cittanovese con ben 20 reti all’attivo. Decisivo, anche questa volta, il lavoro del direttore sportivo Ernesto Russello che, ricevuto l’ok del patron Luca Giovannone, è riuscito a strapparlo alla concorrenza di altre società che lo avevano richiesto per rinforzarsi nel mercato invernale.