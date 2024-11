Terza Categoria. Torna il derby Acquaviva- Sutera; il Real Suttano tenta la fuga, il Montedoro cerca conferme

Nel campionato di Terza Categoria la seconda giornata propone una serie di sfide che promettono gol e spettacolo. L’anticipo in programma sabato 2 novembre è tra Caterinese e Delia, con i padroni di casa a caccia della loro prima vittoria stagionale contro un Delia che, invece, ha già vinto all’esordio.

Domenica 3 novembre, invece, si disputeranno le altre cinque gare. A cominciare da Acquaviva – Sutera, un classico derby del Vallone che torna dopo anni e anni di assenza. Padroni di casa favoriti, ma occhio al Sutera che punta a rifarsi dalla sconfitta patita all’esordio con il Real Suttano.

Altro match che si annuncia elettrico è quello tra Bompensiere Family e Buterese. In questo caso hanno perso entrambe all’esordio per cui in questa gara cercano riscatto. Due squadre ben organizzate e anche ben dirette sulle rispettive panchine che non mancheranno di dare spettacolo al Comunale di Bompensiere.

Il Real Suttano, invece, punta a battere il Marianopoli per confermarsi capolista a punteggio pieno in un girone completato dalle sfide tra il Tre Torri e la rivelazione Montedoro (nella foto) e tra il Riesi 2 e il Saraceno di Ravanusa.