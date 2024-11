Stampa parlamentare siciliana, il 9 dicembre cerimonia di consegna dei premi 2024 intitolati a Camillo Pantaleone

Cerimonia di consegna, lunedì 9 dicembre, alle 10, a Palazzo dei Normanni a Palermo dei premi 2024 intitolati a ‘Camillo Pantaleone’ e assegnati dalla Stampa parlamentare siciliana. La targa cronista dell’anno e le pergamene con le motivazioni saranno consegnate a otto operatori Tv: Matteo Verderame, Salvatore Militello, Francesco Comandè, Salvo Dalfino, Piero e Vittorio Tumminia, Marcello Di Lorenzo e Antonio Scarcella. Per la categoria carriera da cronista, i riconoscimenti saranno consegnati al giornalista Fabrizio Lentini e al maestro/regista Pippo Gigliorosso. Per la categoria Istituzioni/associazioni, la Stampa parlamentare consegnerà una targa all’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice e al Comitato Sos Ballarò, per l’impegno costante nei confronti dei più deboli e per avere dato un contributo alla legge contro il crack, approvata dall’Assemblea regionale siciliana. Saranno presenti all’evento autorità istituzionali, civili e religiose.