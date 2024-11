San Cataldo. Il 10 novembre appuntamento con la Sagra della Ciambella

SAN CATALDO. Un appuntamento all’insegna del gusto e della tradizione. E’ quello in programma per il prossimo 10 novembre quando San Cataldo ospiterà la Sagra della Ciambella.

L’evento si terrà in via Garibaldi dalle ore 17:30. Previsti tanti momenti per tutti: musica, animazione per i bambini in piazza Largo Salomone e stand dedicati alle tradizioni sancataldese.

Come hanno sottolineato il sindaco Gioacchino Comparato, l’assessore alla cultura Marianna Guttilla e l’Assessore alle tradizioni Michele Falzone hanno rimarcato che la sagra è stata organizzata in collaborazione con i Pasticceri Fornai, la Proloco e l’ Istituto d’Arte Juvara, ed è frutto di un finanziamento ottenuto dalla Regione nell’ambito del progetto “La Sicilia che piace”.