Prima Categoria. Domenica 17 novembre big match Sommatinese – Don Bosco Mussomeli

Nel campionato di Prima Categoria, girone B, tiene banco per domenica 17 novembre il derby provinciale di alta classifica tra Sommatinese e Don Bosco Mussomeli. Un match che vede di fronte la prima della classe contro la seconda in un girone che, fin qui, è stato caratterizzato dalle loro prodezze.

Al Peppe Tricoli, dunque, c’è il clima delle grandi occasioni per un big match che potrebbe essere deciso da solisti come Michele Graci (nella foto) e Salvatore Spoto. Una supersfida che potrebbe rivelarsi fondamentale per le ambizioni di entrambe le Nissene. Un match nel quale fare pronostici appare difficile, considerata la forza delle due contendenti, ma che costituisce un bel biglietto da visita sia per la comunità sportiva di Sommatino che per quella di Mussomeli. Arbitrerà l’atteso confronto Giovanni D’Avola della sezione Aia di Caltanissetta.

Sempre nel girone G, e sempre domenica, altro confronto delicato tra il Sant’Anna di Enna e il Calcio Campofranco. La formazione giallorossa campofranchese, da qualche turno a questa parte, sembra aver imboccato la strada giusta con risultati che le hanno permesso di risalire in classifica, tuttavia un successo contro gli ennesi del Sant’Anna potrebbe definitivamente lanciare il Campofranco in posizioni di classifica più adeguate alle sue ambizioni.

Nel girone F, invece, domenica l’Accademia Mazzarinese affronta in casa i siracusani del Cassibile in un match da vincere per consentire alla squadra di casa di conquistare punti importanti per dare ulteriore consistenza alla propria classifica. Chi invece è ancora a caccia della prima vittoria stagionale è il Terranova, ultimo in classifica, che affronta fuori casa il Qal’At in un match nel quale i gelesi proveranno a fare punti in un campionato fin qui più di ombre che di luci.